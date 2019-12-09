Путін заявив, в чому не згоден із Зеленським

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ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час зустрічі в "нормандському форматі" лідери України та Росії не дійшли спільної думки щодо контролю над українським кордоном. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками зустрічі в "нормандському форматі", передає кореспондент УНН.

"З приводу кордону - ми дійсно, у нас позиції з Володимиром Олександровичем тут не збігаються. Нашу позицію дуже легко зрозуміти - ми за те, щоб виконувалися Мінські угоди. В Мінських угодах - прочитайте, що там написано. Там написано, що Україна починає встановлювати контроль на цій території, на цій ділянці кордону, на наступний день після виборів. І остаточно цей процес завершується після повної реалізації всіх політичних процедур. Навіщо ламати Мінські угоди і заново їх переписувати?", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном і впевнений, що до цього питання повернуться на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці. Про це він заявив на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі".

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