Путин заявил, в чем не согласен с Зеленским

"По поводу границы - мы действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять - мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских сделках - прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. и окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем ломать Минские соглашения и заново их переписывать?", - сказал президент РФ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей и уверен, что к этому вопросу вернутся на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате".