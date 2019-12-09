Путин заявил, в чем не согласен с Зеленским

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 84608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время встречи в "нормандском формате" лидеры Украины и России не пришли к единому мнению по контролю над украинской границей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате", передает корреспондент УНН.

"По поводу границы - мы действительно, у нас позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять - мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских сделках - прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. и окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем ломать Минские соглашения и заново их переписывать?", - сказал президент РФ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей и уверен, что к этому вопросу вернутся на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате".

Украинские Национальные Новости

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