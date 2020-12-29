Лавров під час зустрічі з главою МЗС Туреччини заявив, що Москву турбують "войовничі заяви України"

“У нас відбулася дискусія по українській кризі, єдина позиція полягала в необхідності виконувати всі зобов’язання, які сторони взяли на себе відповідно до мінських домовленостей. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке заохочення агресивних дій України, і в зв’язку з цим ми висловили нашу стурбованість недавніми вельми і вельми войовничими заявами українського керівництва”, — сказав він.

28 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відступиться від анексованого Москвою Криму та окупованого Донбасу. Він додав, що країна продовжить свій шлях як європейська країна, так як її розрив з Росією остаточний. Кулеба також заявив, що Київ не дозволить допустити того, щоб Донбас був поза української конституції і правопорядку, і щоб там пройшли місцеві вибори всупереч законодавству України.

Також глава українського зовнішньополітичного відомства назвав дві причини через які Росія може вивести свої війська з України.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Сергій Лавров відповів на питання про те, чи уникає він розмови з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.