Лавров відповів на запитання, чи уникає він розмови з Кулебою

На питання про те, що раніше глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба заявив, що у Лаврова “немає ніякого бажання виходити з ним на контакт і що Ви не можете відповісти його дзвінки з проханнями поговорити про ситуацію на Донбасі” — відповів, що він готовий до “предметної розмови”.

“Ми ніколи не ухиляємося від предметного і конструктивного діалогу з ким би то не було. З міністром Д.Кулебой ми спілкувалися по відеозв’язку 30 квітня (цього року — ред.) На зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн „нормандського формату“. На початку вересня він дійсно запитував телефонну розмову зі мною, коли я був з візитом в Сирії. Він хотів обговорити інцидент на лінії зіткнення на Донбасі. Наскільки відомо, через пару днів це питання розглядалося в Контактній групі”, — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ вирішив також заявити: “Думаю, що щодо таких тем Києву слід виходити на прямий зв’язок з Донбасом, як це передбачено мінським „Комплексом заходів“, а не намагатися політизувати ситуацію і вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна і Парижа”.

“Якщо у мого українського колеги виникне бажання всерйоз обговорити конкретні питання, що стосуються виконання Києвом Мінських угод, домовленостей паризького саміту „нормандського формату“ або наших двосторонніх відносин з Україною, то ми завжди відкриті до такого діалогу. На жаль, поки такого бажання ми не бачимо”, — додав Лавров.

Відзначимо, що ще на початку вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова” повідомив про те, що дата його розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з приводу загострення ситуації на Донбасі на сьогоднішній день, але він її чекає .