Лавров відповів на запитання, чи уникає він розмови з Кулебою

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 74586 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 53737 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 57957 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 67063 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 89499 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 119966 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 204561 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213430 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184625 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174530 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 43758 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 60750 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 96749 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 67240 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 83947 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 74591 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 84602 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 244689 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 271664 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 356819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 16752 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 16772 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 19559 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 20454 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 97172 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Лавров відповів на запитання, чи уникає він розмови з Кулебою

Київ • УНН

 • 31455 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Сергій Лавров відповів на питання про те, чи уникає він розмови з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою, пише УНН з посиланням на повідомлення МЗС РФ.

Лавров відповів на запитання, чи уникає він розмови з Кулебою

На питання про те, що раніше глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба заявив, що у Лаврова “немає ніякого бажання виходити з ним на контакт і що Ви не можете відповісти його дзвінки з проханнями поговорити про ситуацію на Донбасі” — відповів, що він готовий до “предметної розмови”.

“Ми ніколи не ухиляємося від предметного і конструктивного діалогу з ким би то не було. З міністром Д.Кулебой ми спілкувалися по відеозв’язку 30 квітня (цього року — ред.) На зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн „нормандського формату“. На початку вересня він дійсно запитував телефонну розмову зі мною, коли я був з візитом в Сирії. Він хотів обговорити інцидент на лінії зіткнення на Донбасі. Наскільки відомо, через пару днів це питання розглядалося в Контактній групі”, — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ вирішив також заявити: “Думаю, що щодо таких тем Києву слід виходити на прямий зв’язок з Донбасом, як це передбачено мінським „Комплексом заходів“, а не намагатися політизувати ситуацію і вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна і Парижа”.

“Якщо у мого українського колеги виникне бажання всерйоз обговорити конкретні питання, що стосуються виконання Києвом Мінських угод, домовленостей паризького саміту „нормандського формату“ або наших двосторонніх відносин з Україною, то ми завжди відкриті до такого діалогу. На жаль, поки такого бажання ми не бачимо”, — додав Лавров.

Відзначимо, що ще на початку вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова” повідомив про те, що дата його розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з приводу загострення ситуації на Донбасі на сьогоднішній день, але він її чекає .

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52