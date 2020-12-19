Лавров ответил на вопрос, избегает ли он разговора с Кулебой

На вопрос о том, что ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что у Лаврова “нет никакого желания выходить с ним на контакт и что Вы не отвечаете на его звонки с просьбами поговорить о ситуации на Донбассе” — ответил, что он готов к “предметному разговору”.

“Мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. С министром Д.Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля (этого года — ред.) на встрече глав внешнеполитических ведомств стран „нормандского формата“. В начале сентября он действительно запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения на Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе”, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ решил также заявить: “Думаю, что по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским „Комплексом мер“, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа”.

“Если у моего украинского коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита „нормандского формата“ или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим”, — добавил Лавров.

Отметим, что ещё в начале сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы “Свобода слова” сообщил о том, что дата его разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу обострения ситуации на Донбассе на сегодняшний день, но он ее ждет.