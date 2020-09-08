Кулеба: дата розмови з Лавровим поки невідома, але я чекаю

“Коли розмова вчора (6 вересня. - ред.) була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвавою, але потім — сьогодні (7 вересня. - ред.) зранку, ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з’ясувалося, він відбув до Сирії. Тому я готовий, чекаю на розмову. Я вважаю, що коли вбивають на сході українського солдата, то єдина сторона з якою потрібно говорити — це РФ”, — наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що 6 вересня Президент України Володимир Зеленський дав йому саме таке доручення — переговорити з Лавровим.

“Про що говорити? Дуже просто. Перше запитання — як пояснює Російська Федерація те, що сталося. Друге — чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. Третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися відразу після зустрічі радників, у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, Кулеба ініціював розмову з Лавровим пізно ввечері 6 вересня.