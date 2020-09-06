Обстріли та загибель військових на Донбасі: Кулеба ініціював розмову з Лавровим

“Це очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом. Наголошую: Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя”, — заявив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна у зв’язку з цими провокаціями вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року про запровадження режиму тиші, а саме — негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

“Крім того, я ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї”, — додав Кулеба.

Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики вдруге порушили режим припинення вогню, загинув український військовий, один був поранений.