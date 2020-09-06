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Обстрелы и гибель военных на Донбассе: Кулеба инициировал разговор с Лавровым

Киев • УНН

 • 13909 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о попытке сорвать режим прекращения огня на Донбассе после обстрела со стороны боевиков, во время которого погиб один украинский воин и один был ранен. Об этом говорится в его заявлении на Facebook, передает УНН.

Обстрелы и гибель военных на Донбассе: Кулеба инициировал разговор с Лавровым

“Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие”, — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года о введении режима тишины, а именно — немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

“Кроме того, я инициировал срочную разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее”, — добавил Кулеба.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики второй раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный , один был ранен .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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