Обстрелы и гибель военных на Донбассе: Кулеба инициировал разговор с Лавровым

“Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие”, — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года о введении режима тишины, а именно — немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

“Кроме того, я инициировал срочную разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее”, — добавил Кулеба.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики второй раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный , один был ранен .