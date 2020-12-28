МЗС: Росія може вивести війська з України з двох причин

"Росія може вивести свої війська з двох причин. З одного боку, тому що міжнародний тиск настільки великий, що доводиться погоджуватися на домовленості у рамках "нормандського формату". З іншого боку, тому що витрати на підтримку окупації стають для Кремля занадто високими. Адже ситуація на окупованих територіях стає все гіршою і гіршою, регіон знаходиться на межі економічної та соціальної прірви", - заявив міністр.

Дипломат також зазначив, що досягнення мирної угоди між Росією і Україною є питанням дипломатії.

"В історії є багато прикладів того, як країни з несумісними позиціями зрештою прийшли до угоди через довгий час. Однак ми ні за яких обставин не відмовимося від двох основоположних принципів. По-перше, Україна ніколи не відмовиться ні від Криму, ні від Донбасу. А по-друге, Україна продовжить свій шлях як європейська країна, як частина Заходу, тому що її розрив з "русскім міром" остаточний. Все інше - питання часу і дипломатії", - додав він.

Як повідомляв УНН, на думку міністра закордонних справ, Україна зможе співіснувати з РФ, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності і українського існування як частини НАТО і ЄС.