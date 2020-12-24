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Кулеба спрогнозировал, когда Украина будет "сосуществовать" с Россией

Киев • УНН

 • 17079 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Когда Россия осознает неизбежность украинской независимости и украинского существования как части НАТО и ЕС, тогда Украина сможет сосуществовать с РФ. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба спрогнозировал, когда Украина будет "сосуществовать" с Россией

"О стратегии в отношении России. Я могу подтвердить то, что я сказал. Некоторые СМИ исказили мои слова и выкрутили так что я считаю, что без РФ Украине не будет ни счастья, ни процветания. На самом деле любой человек понимает, что без стратегии относительно отношений с РФ мы не можем гарантировать нашу безопасность и четко выстраивать перспективы развития нашей экономики, даже если взять вопрос транзита с РФ, или тех экономических ограничений, которые может вводить РФ относительно доступа украинских товаров на ее рынок", - сказал Кулеба.

По его словам, необходимость в этой стратегии есть не только у МИД, но и у других министерств.

"Лично я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между РФ и Украиной, это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украине. Но Россия от этого не изменится, и стратегические цели России в отношении Украины останутся неизменными... С изменением политики, это долгосрочная цель, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, украинского суверенитета, украинского существования, как части западного мира и члена НАТО и ЕС, мы можем перейти к принципу сосуществования. Когда мы будем находить терпеть друг друга и смотреть в новые возможности. А потом можно заглянуть дольше и смотреть, на что мы можем выходить с РФ", - подытожил Кулеба.

Напомним, как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Российская Федерация пытается всячески дискредитировать инициативу Крымской платформы, в следующем году она станет одним из эпицентров гибридной войны России против Украины.

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