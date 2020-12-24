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Кулеба спрогнозував, коли Україна "співіснуватиме" з Росією

Київ • УНН

 • 17079 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Коли Росія усвідомить неминучість української незалежності та українського існування як частини НАТО та ЄС, тоді Україна зможе співіснувати з РФ. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба спрогнозував, коли Україна "співіснуватиме" з Росією

"Щодо стратегії відносно Росії. я можу підтвердити те, що я сказав. Деякі ЗМІ перекрутили мої слова і викрутили таким чином що я вважаю, що без РФ Україні не буде ні щастя, ні процвітання. Насправді будь-яка людина розуміє, що без стратегії стосовно відносин з РФ ми не можемо гарантувати нашу безпеку і чітко вибудовувати перспективи розвитку нашої економіки, навіть якщо взяти питання транзиту з РФ, або тих економічних обмежень, які може запроваджувати РФ щодо доступу українських товарів на її ринок", - сказав Кулеба.

За його словами, необхідність у цій стратегії є не лише в МЗС, а і в інших міністерств.

"Особисто я вважаю, що короткострокова мета в наших відносинах з РФ це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз є війна між РФ та Україною, це факт. Ми маємо припинити війну, повернути мир в Україну. Але Росія від цього не зміниться, і стратегічні цілі Росії щодо України залишаться незмінними… Зі зміною політики, це довгострокова мета, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності, українського суверенітету, українського існування, як частини західного світу та члена НАТО та ЄС, ми можемо перейти до принципу співіснування. Коли ми будемо знаходити терпіти один одного і дивитися в нові можливості. А потім можна зазирнути далі і дивитися, на що ми можемо виходити з РФ", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Російська Федерація намагається всіляко дискредитувати ініціативу Кримської платформи, наступного року вона стане одним з епіцентрів гібридної війни Росії проти України.

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