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Кулеба: я задоволений реакцією РФ на Кримську платформу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Російська Федерація намагається всіляко дискредитувати ініціативу Кримської платформи, наступного року вона стане одним з епіцентрів гібридної війни Росії проти України. Про це сказав на брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Кулеба: я задоволений реакцією РФ на Кримську платформу

“Реакцією Російської Федерації на Кримську платформу я задоволений, ця реакція дуже нервова, вони намагаються всіляко дискредитувати цю ідею, я отримую багато інформації з цього приводу з різних каналів. Є те, що ви можете бачити в публічному просторі, ми ще бачимо додатковий обсяг інформації”, — сказав міністр.

З його слів, росіяни нервують, і докладатимуть всіх зусиль для того, щоб дискредитувати цю ініціативу.

“Ми з вами маємо розуміти, що наступного року Кримська платформа буде одним з епіцентрів гібридної війни Росії проти України. Але ми знаємо, що правда на нашому боці, ми знаємо, що робимо правильну, справедливу справу, і на нашому боці є достатня кількість союзників для того, щоб досягти у цій сфері успіху”, — додав Кулеба.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ бачить Росію частиною “Кримської платформи”, оскільки з нею доводиться вести переговори щодо деокупації півострова.

Проте Кремль намагається дискредитувати цей майданчик.

Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.

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