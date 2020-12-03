Кулеба представив ОБСЄ 5 пріоритетів “Кримської платформи”

“По-перше, безпека, включно зі свободою мореплавства. По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора. По-третє, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права. По-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав. По-п’яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище”, - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба

Повідомляється, що участь в заходів взяли понад 150 делегатів, серед яких глави МЗС Литви і Туреччини, заступники керівників зовнішньополітичних відомств США, Польщі та Грузії, представники Європейської служби зовнішньої діяльності, зовнішньополітичних відомств Австрії, Великої Британії, Болгарії, Данії, Ірландії, Ісландії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Молдови, Норвегії, Північної Македонії, Португалії, ФРН, Франції, Фінляндії, Хорватії, Швеції, Швейцарії.

“Глава МЗС України поінформував про актуальну ситуацію в Криму та звернув увагу на загострення проблем, спричинених тимчасовою окупацією — масових порушень російською окупаційною владою прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, загроз внаслідок мілітаризації півострова та прилеглих акваторій, знищення природної та культурної спадщини”, - зазначили в пресслужбі відомства.

Міністр нагадав, що Україна вітатиме участь лідерів країн учасників заходу в установчому Саміті Кримської платформи у Києві у 2021 році: “Ми можемо багато зробити разом. Потрібно забезпечити, щоб наші дії були узгодженими, а Крим перебував серед пріоритетних тем міжнародного порядку денного”.

Дмитро Кулеба також запропонував партнерам здійснити низку спільних кроків в рамках ОБСЄ, які сприятимуть досягненню цілей Кримської платформи.

“Учасники заходу виступили із заявами на підтримку української ініціативи створення Кримської платформи, підтвердили послідовну позицію своїх країн щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах та відзначали важливість наповнення практичним змістом принципової політики невизнання спроби анексії Криму Російською Федерацією”, - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 грудня, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив про створення міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа".

Також у Міністерстві закордонних справ напрацьовують ідею створення експертного офісу "Кримської платформи".

Додамо, що Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Як повідомлялося, Велика Британія підтримала концепцію "Кримської платформи".

Нагадаємо, Кримську платформу обговорили на засіданні Комісії Україна-НАТО.

Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.