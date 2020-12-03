У Раді створили депутатське об’єднання "Кримська платформа"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив про створення міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа". Про це він сказав під час засідання парламенту у четвер, передає кореспондент УНН.
"Відповідно до ст. 60 прим. до Закону України про Регламент ВРУ повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа", - сказав Разумков.
З його слів, співголовами цього об’єднання обрано народного депутата України Рустема Умерова, Мустафу Джемілєва, Ахтема Чийгоза, Єлизавету Ясько та Вадима Галичука.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ напрацьовують ідею створення експертного офісу "Кримської платформи".