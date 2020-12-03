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У Раді створили депутатське об’єднання "Кримська платформа"

У Раді створили депутатське об’єднання "Кримська платформа"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив про створення міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа". Про це він сказав під час засідання парламенту у четвер, передає кореспондент УНН.

"Відповідно до ст. 60 прим. до Закону України про Регламент ВРУ повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа", - сказав Разумков.

З його слів, співголовами цього об’єднання обрано народного депутата України Рустема Умерова, Мустафу Джемілєва, Ахтема Чийгоза, Єлизавету Ясько та Вадима Галичука.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ напрацьовують ідею створення експертного офісу "Кримської платформи".

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