В Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа"

"Согласно ст. 60 прим. к Закону Украины о Регламенте ВРУ сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", - сказал Разумков.

По его словам, сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Напомним, в Министерстве иностранных дел нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".