У МЗС заявили, що бачать Росію частиною "Кримської платформи"

"Наша позиція полягає в тому, що ми бачимо Росію частиною цієї платформи, оскільки з нею нам і доводиться вести переговори щодо деокупації півострова. Тому ми відкриті для такої можливості та для участі, проте ми також розуміємо, що РФ поводиться неконструктивно, тому очікування на конструктивну взаємодію з Росією в межах платформи невеликі, я б так сказав", – зазначив Ніколенко.

Представник МЗС також додав, що на неофіційному рівні РФ намагається перешкоджати створенню "Кримської платформи".

"Росія публічно говорить про те, що вона не збирається вести жодних перемовин, але ми знаємо, що неофіційно Росія працює в країнах і, безумовно, перешкоджає реалізації цієї ініціативи, як і інших ініціатив, спрямованих на звільнення українських територій", – сказав він.

Раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.