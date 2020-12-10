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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73151 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96373 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115432 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150531 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198799 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194918 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282270 просмотра

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В МИД заявили, что видят Россию частью "Крымской платформы"

В МИД заявили, что видят Россию частью "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Мы видим Россию частью "Крымской платформы", поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Однако Кремль пытается дискредитировать эту площадку. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

"Наша позиция заключается в том, что мы видим Россию частью платформы, поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Поэтому мы открыты для такой возможности и для участия, но мы также понимаем, что РФ ведет себя неконструктивно, потому ожидания конструктивного взаимодействие с Россией в рамках платформы небольшие, я бы так сказал", - отметил Николенко.

Представитель МИД также добавил, что на неофициальном уровне РФ пытается препятствовать созданию "Крымской платформы".

"Россия публично говорит о том, что она не собирается вести никаких переговоров, но мы знаем, что неофициально Россия работает в странах и, безусловно, препятствует реализации этой инициативы, как и других инициатив, направленных на освобождение украинских территорий", - сказал он.

Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

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