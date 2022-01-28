Латвія планує відправити війська на навчання до України

Цитата

"Міноборони направило на узгодження в міністерства фінансів, юстиції та закордонних справ проект рішення Сейму про участь ВПС Латвії в операції "Об'єднувач" під керівництвом Канади в Україні. Планується, що війська будуть відправлені на термін, вказаний в канадському рішенні про операцію. Проект рішення Сейму повинен буде спочатку розглянути уряд", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Прессекретар AM Каспарс Галкінс запевнив LETA, що раніше на прохання українського уряду була організована операція Збройних сил Канади для підтримки українських силовиків.

Повідомляється, що мета операції - допомога в навчанні сил безпеки шляхом вдосконалення і посилення їх можливостей. Латвія також планує взяти участь у цій операції, щоб внести свій внесок у зміцнення обороноздатності України.

"Це ще один спосіб, яким Латвія може надати підтримку Україні, але міністерство не розкрило, скільки військ планується відправити, в якому регіоні вони будуть базуватися і скільки це буде коштувати з держбюджету", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Агентство LETA вже писало, що Канада продовжить місію з навчання українських військових ще на три роки і має намір розширити її масштаби, заявив у середу прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо.

Ще 60 військовослужбовців канадських збройних сил відправляться в Україну, поповнивши контингент у 200 військовослужбовців.

Міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс повідомляв, що Україна отримає від Латвії зброю і військову техніку.

Контекст

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Москва презентувала свій графік переговорів з США, НАТО і ОБСЄ з приводу "гарантій безпеки" - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає абсурдними умови, за яких так звані "гарантії безпеки", яких вимагає Росія, обговорювалися б без Європи.

Україна заявила про бажання брати участь у консультаціях.