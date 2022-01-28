Латвия планирует отправить войска на учения в Украину

Цитата

"Минобороны направило на согласование в министерства финансов, юстиции и иностранных дел проект решения Сейма об участии ВВС Латвии в операции "Объединитель" под руководством Канады в Украине. Планируется, что войска будут отправлены на срок, указанный в канадском решении об операции. Проект решения Сейма должен будет сначала рассмотреть правительство", - говориться в сообщении.

Детали

Пресс-секретарь AM Каспарс Галкинс заверил LETA, что ранее по просьбе украинского правительства была организована операция Вооруженных сил Канады для поддержки украинских силовиков.

Сообщается, что цель операции — помощь в обучении сил безопасности путем совершенствования и усиления их возможностей. Латвия также планирует принять участие в этой операции, чтобы внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украины.

"Это еще один способ, которым Латвия может оказать поддержку Украине, но министерство не раскрыло, сколько войск планируется отправить, в каком регионе они будут базироваться и сколько это будет стоить из госбюджета", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Агентство LETA уже писало, что Канада продлит миссию по обучению украинских военных еще на три года и намерена расширить ее масштабы, заявил в среду премьер-министр Канады Джастин Трудо.

Еще 60 военнослужащих канадских вооруженных сил отправятся в Украину, пополнив контингент в 200 военнослужащих.

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс сообщал, что Украина получит от Латвии оружие и военную технику.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.