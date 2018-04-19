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"Ласкавий вбивця": еколог розповіла про небезпеку ртуті

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ртуть - це токсичний метал І класу небезпеки. Пари ртуті здатні нанести серйозну, а з часом і непоправну шкоду здоров'ю людини. Про це в коментарі УНН заявила еколог Тетяна Лампіка.

"Ласкавий вбивця": еколог розповіла про небезпеку ртуті

"Небезпека ртуті полягає в тому, що вона з часом не виводиться з організму, а накопичується, тобто відбувається хронічне отруєння. Такий собі "ласкавий вбивця". Пари ртуті негативно впливають на дитячий організм, а саме - на нервову систему. З часом дитина може отримати розлад нервової системи... Також пари ртуті негативно впливають на організм людей літнього віку. Йдеться про серцеві захворювання.

Так чи інакше, але у кожного із нас свій ресурс і своя імунна система. І жоден медичний заклад, жоден професор не скаже вам - де ваш бар'єр, перетнути який організму не вдасться", - розповіла Лампіка.

Побутовими джерелами парів ртуті є ртутні термометри та лампи, розповіла еколог. Аби не зашкодити здоров'ю, такі небезпечні відходи потребують належної утилізації, додала Лампіка.

"...деякі люди, незважаючи на обережне поводження із небезпечними відходами у побуті, - піддають своє життя ризику щодня. Якщо говорити про столицю - це жителі Дніпровського району, де розташований ВАТ "Радикал". На території недіючого підприємства у деяких точках концентрація ртуті в повітрі перевищує гранично допустиму норму до 30 разів. Експерти зазначають, що завод містить близько 200 тис. тонн відходів, що містять ртуть. Такі кияни - просто заручники недбалого ставлення влади до людей", - повідомила Лампіка.

Нагадаємо, столичний завод "Радикал" вважався хімічним гігантом Радянського Союзу, орієнтованим на оборонну промисловість.

Там виготовлялися хімічні речовини, серед яких хлор, сірчана і соляна кислоти, ДДТ і поролон. До сих пір там зберігається 200 тисяч тонн небезпечної ртуті.

Вивчати ситуацію, що склалася за заводі Радикал, взялася тимчасова контрольна комісія Київради. Депутати обіцяють, що до кінця поточного року буде завершено роботу над проектом по демеркуризації його території.

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