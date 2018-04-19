"Ласковый убийца": эколог рассказала об опасности ртути

"Опасность ртути заключается в том, что она со временем не выводится из организма, а накапливается, то есть происходит хроническое отравление. Такой себе "ласковый убийца". Пары ртути негативно влияют на детский организм, а именно - на нервную систему. Со временем ребенок может получить расстройство нервной системы ... Также пары ртути негативно влияют на организм людей пожилого возраста. Речь идет о сердечных заболеваниях.

Так или иначе, но у каждого из нас свой ресурс и своя иммунная система. И ни одно медицинское учреждение, ни один профессор не скажет вам - где ваш барьер, пересечь который организму не удастся", - рассказала Лампика.

Бытовыми источниками паров ртути является ртутные термометры и лампы, рассказала эколог. Чтобы не повредить здоровью, такие опасные отходы требуют надлежащей утилизации, добавила Лампика.

"... некоторые люди, несмотря на осторожное обращение с опасными отходами в быту, - подвергают свою жизнь риску каждый день. Если говорить о столице - это жители Днепровского района, где расположен ОАО "Радикал". На территории недействующего предприятия в некоторых точках концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму в 30 раз. Эксперты отмечают, что завод содержит около 200 тыс. тонн отходов, содержащих ртуть. Эти киевляне - просто заложники небрежного отношения власти к людям", - сообщила Лампика.

Напомним, столичный завод "Радикал" считался химическим гигантом Советского Союза, ориентированным на оборонную промышленность.

Там изготавливались химические вещества, среди которых хлор, серная и соляная кислоты, ДДТ и поролон. До сих пор там хранится 200 тыс. тонн опасной ртути.

Изучать ситуацию на заводе Радикал, взялась временная контрольная комиссия Киевсовета. Депутаты обещают, что до конца текущего года будет завершена работа над проектом по демеркуризации его территории.