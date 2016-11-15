Лабораторію з виготовлення психотропів виявили у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Миколаєві в помешканні місцевого жителя правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а також арсенал зброї. Наразі злочинця заарештовано. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, під час санкціонованого обшуку правоохоронці у домоволодіннях 32-річного жителя Миколаєва виявили нарколабораторію по виготовленню амфетаміну та вилучили розфасований канабіс, зброю та боєприпаси.
За місцем проживання зловмисника та на його дачі, під час проведення санкціонованих судом обшуків правоохоронці виявили функціонуючу нарколабораторію, вилучили близько 30 г амфетаміну, 250 г канабісу, 3 л прекурсорів і обладнання для виготовлення амфетаміну на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Також правоохоронці знайшли у домоволодіннях дві гранати Ф-1 із запалами, ручну протитанкову гранату, тротилову шашку вагою 200 г, три пістолети — бойовий, для відстрілу гумових куль та сигнальний, і набої.
Наразі вилучене направлено для проведення експертизи до Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За словами чоловіка, він виготовляв амфетамін для власного вживання та на продаж, а наявність у помешканні зброї зловмисник пояснив тим, що нібито обмінював небезпечні пристрої на психотропну речовину у військовослужбовців.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та ч.1 ст.309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) ККУ.
Досудове слідство по справі триває, зловмисникові вже оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді арешту.