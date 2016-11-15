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Лабораторию по изготовлению психотропных веществ обнаружили в Николаеве

Лабораторию по изготовлению психотропных веществ обнаружили в Николаеве

Киев • УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Николаеве в помещении местного жителя правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению психотропных веществ, а также арсенал оружия. Сейчас преступник арестован. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Так, во время санкционированного обыска правоохранители в домовладениях 32-летнего жителя Николаева обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина и изъяли расфасованный каннабис, оружие и боеприпасы.

По месту жительства злоумышленника и на его даче, во время проведения санкционированных судом обысков правоохранители обнаружили функционирующую нарколабораторию, изъяли около 30 г амфетамина, 250 г марихуаны, 3 л прекурсоров и оборудование для изготовления амфетамина на общую сумму более 50 000 гривен. Также правоохранители нашли в домовладениях две гранаты Ф-1 с запалами, ручную противотанковую гранату, тротиловую шашку весом 200 г, три пистолета - боевой, для отстрела резиновых пуль и сигнальный, и патроны.

Сейчас изъятое направлено для проведения экспертизы в Николаевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

По словам мужчины, он изготавливал амфетамин для собственного употребления и на продажу, а наличие в доме оружия злоумышленник объяснил тем, что якобы обменивал опасные устройства на психотропное вещество у военнослужащих.

По факту дела начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч.1 ст.309 УК Украины Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) УК.

Досудебное следствие по делу продолжается, злоумышленнику уже объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ареста.

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