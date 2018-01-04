Ла Страда: закон про запобігання домашньому насильству не є вичерпним

"Цей закон не вичерпним. Є багато різних положень, які мали б бути в цьому законі, але їх немає. Хоча, в цілому, позиція нашої організації полягає в тому, що цей закон кращий, ніж його відсутність. Є ціла низка інновацій, які ми оцінюємо позитивно", - повідомила Левченко.

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Так, за словами Левченко, позитивним є введення поняття "домашнє насильство", в противагу поняттю "насильство в сім'ї", що розширює коло осіб, які підпадають під це визначення. Також Закон розширює коло суб'єктів, які мають здійснювати заходи в сфері запобігання домашньому насильству.

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Проте, разом з тим, організацію непокоїть ідея повернення до штрафу, що "часто вдаряє не по насильнику і кривднику, а по родині та самій постраждалій". Також непокоїть ідея створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства, в якому будуть дані не тільки насильників, а й постраждалих. Левченко вважає, що доступ до більшості баз даних в Україні не є захищеним, а отже ці дані, за бажанням, може отримати будь-хто.

"Це декілька кроків вперед, але це і кроки назад. Головне, що ми маємо побачити, – наскільки буде виконуватись найважливіше завдання. Це доступ постраждалих до всіх видів комплексної допомоги. Оцінювати цей закон можна лише за одним критерієм – чи зможуть жертви домашнього насильства отримувати всі послуги, які їм потрібні. Чи будуть створені притулки, чи будуть доступні психологи, юристи за місцем проживання тощо", - зазначає Левченко.

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Так, за даними Левченко, за десять місяців минулого року поліцією було зареєстровано більше ніж 92 тис. заяв та повідомлень з питань домашнього насильства, на гарячу лінію – більше 30 тисяч звернень.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.