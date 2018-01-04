Президент підписав закон про запобігання домашньому насильству
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
Зазначається, що документом передбачається впровадження комплексного підходу до боротьби з домашнім насильством, суттєве доповнення наявних інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів та інших норм, спрямованих на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства.
Відповідно до цього закону, планується створити та забезпечити функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства.
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Крім того, додали в АПУ, документ спрямований на узгодження положень чинного законодавства України у сфері протидії домашньому насильству та насильству стосовно жінок і адаптування його до європейських стандартів, що забезпечують підготування бази для ратифікації Стамбульської конвенції.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію домашньому насильству. За відповідний законопроект проголосували 237 народних депутатів.