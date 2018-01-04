Президент подписал закон о предотвращении домашнего насилия

Отмечается, что документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение имеющихся инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

Согласно этому закону, планируется создать и обеспечить функционирование Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

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Кроме того, добавили в АПУ, документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающих подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов.