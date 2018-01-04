Президент підписав закон, який забороняє виїжджати за кордон через несплату аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
В АПУ поінформували, що цим законом внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, законів України “Про дорожній рух”, “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про судовий збір”, “Про Національну поліцію”, “Про виконавче провадження” та удосконалено порядок стягнення аліментів.
Зокрема, зазначається, що законом встановлюється тимчасове обмеження для осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, тимчасове обмеження боржника у праві полювання.
Крім того, додали в АПУ, передбачено новий вид адміністративного стягнення — суспільно корисні роботи, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплатних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада посилила відповідальність за несплату аліментів. Парламентарі 294 голосами підтримали відповідний законопроект.