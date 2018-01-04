Президент подписал закон, который запрещает выезжать за границу из-за неуплаты алиментов

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 33229 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 78885 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 98820 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 112484 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 133798 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 155082 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 119143 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137737 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189208 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 289436 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 152527 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 62663 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 227015 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 53690 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 170538 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 171348 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 227895 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 437185 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 391527 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 476275 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 23059 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 23176 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 32511 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 54248 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 63233 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Президент подписал закон, который запрещает выезжать за границу из-за неуплаты алиментов

Киев • УНН

 • 11183 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

Президент подписал закон, который запрещает выезжать за границу из-за неуплаты алиментов

В АПУ сообщили, что этим законом внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, законов Украины “О дорожном движении”, “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”, “О государственной пограничной службе Украины”, “О судебном сборе”, “О Национальной полиции”, “Об исполнительном производстве” и усовершенствован порядок взыскания алиментов.

В частности отмечается, что законом устанавливается временное ограничение для лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, что совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев, в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, добавили в АПУ, предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов. Парламентарии 294 голосами поддержали соответствующий законопроект.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.32
Bitcoin
$78,479.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,980.69
Ethereum
$1,563.41