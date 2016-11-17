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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Л.Кучма обговорив із послом Польщі перебіг виконання мінських угод

Л.Кучма обговорив із послом Польщі перебіг виконання мінських угод

Київ • УНН

 • 7219 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєкло і обговорив перебіг виконання мінських угод, передає УНН із посиланням на прес-службу Фонду ім. Л.Кучми.

Як відзначили у прес-службі, під час бесіди йшлося про актуальні питання двосторонньої співпраці між Україною та Польщею, а також про перебіг виконання Мінських домовленостей.

Раніше Ян Пєкло наголосив, що Польща розглядає Україну і як стратегічного партнера, і як союзника в розвитку двосторонніх відносин та побудові мирної, демократичної та процвітаючої Європи.

Українські Національні Новини

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