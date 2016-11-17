Л.Кучма обговорив із послом Польщі перебіг виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєкло і обговорив перебіг виконання мінських угод, передає УНН із посиланням на прес-службу Фонду ім. Л.Кучми.
Як відзначили у прес-службі, під час бесіди йшлося про актуальні питання двосторонньої співпраці між Україною та Польщею, а також про перебіг виконання Мінських домовленостей.
Раніше Ян Пєкло наголосив, що Польща розглядає Україну і як стратегічного партнера, і як союзника в розвитку двосторонніх відносин та побудові мирної, демократичної та процвітаючої Європи.