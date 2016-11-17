Л.Кучма обсудил с послом Польши ход выполнения минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кучма встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яном Пекло и обсудил ход выполнения минских соглашений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда им. Л.Кучмы.
Как отметили в пресс-службе, во время беседы речь шла об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей, а также о ходе выполнения Минских договоренностей.
Ранее Ян Пекло отметил, что Польша рассматривает Украину и как стратегического партнера, и как союзника в развитии двусторонних отношений и построении мирной, демократической и процветающей Европы.