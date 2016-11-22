Л.Гриневич: якість освіти не може бути заручником бажання зберегти стару систему

“Це складний процес, тому що не всі його розуміють і чинять опір, особливо ті школи, де ми, наприклад, понижуємо ступінь. Тому що принцип у нас такий: маленькі діти мають навчатися якнайближче до місця проживання, і, в принципі, навчання в малокомплектній школі цих дітей може бути досить ефективним. Але якщо ми говоримо про дітей старшого віку, де є необхідність навчатися в кабінетах хімії, фізики, біології, де інтенсивне вивчення іноземних мов, комп’ютерних технологій: цього в малокомплектній школі забезпечити неможливо. Тому ми повинні цих дітей довозити до опорних обладнаних шкіл з відповідними кваліфікованими кадрами. Чинять опір в першу чергу адміністрація і вчителі малих шкіл, які, на превеликий жаль, втрачають своє навантаження, свої години. Зрозуміла їх ситуація, коли їм, наприклад, зручніше ходити на роботу за місцем проживання, в свою школу, ніж потім доїжджати, тому що ми намагаємося їх направити в іншу школу. Але діти, їхня якість освіти і їхні життєві шанси не можуть бути заручниками просто бажання зберегти стару неефективну систему”, — сказала вона.

Також вона зазначила, що шкіл досі не вистачає для тих, хто їх потребує. Зараз ведеться інтенсивна робота над збільшенням їх кількості. На 2017 рік з держбюджету на оснащення шкіл виділено 300 млн грн. Також 200 млн грн виділено на закупівлю шкільних автобусів.

Як раніше повідомляв УНН, дитячий фонд ООН пообіцяв забезпечити спортивним інвентарем та обладнанням для дитячих спортивних майданчиків опорні школи Донецької області.