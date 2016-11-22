Л.Гриневич: якість освіти не може бути заручником бажання зберегти стару систему

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 11754 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 106442 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 112805 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 113189 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 114402 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 120722 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 179521 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76044 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163443 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113860 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6.1м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 26844 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 25697 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 34730 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 27073 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 16778 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 17733 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 28066 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 106490 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 179549 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 194547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 6872 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104587 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106475 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50467 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53415 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Л.Гриневич: якість освіти не може бути заручником бажання зберегти стару систему

Київ • УНН

 • 7701 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Зміна системи освіти в опорних школах стикається з неготовністю адміністрації та вчителів молодших шкіл до змін, що призводить до збереження старої системи і сповільнює її розвиток. Про це під час відкриття круглого столу на тему: “Управління освітою та якість освіти в сільській місцевості” сказала Міністр освіти України Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

Л.Гриневич: якість освіти не може бути заручником бажання зберегти стару систему

“Це складний процес, тому що не всі його розуміють і чинять опір, особливо ті школи, де ми, наприклад, понижуємо ступінь. Тому що принцип у нас такий: маленькі діти мають навчатися якнайближче до місця проживання, і, в принципі, навчання в малокомплектній школі цих дітей може бути досить ефективним. Але якщо ми говоримо про дітей старшого віку, де є необхідність навчатися в кабінетах хімії, фізики, біології, де інтенсивне вивчення іноземних мов, комп’ютерних технологій: цього в малокомплектній школі забезпечити неможливо. Тому ми повинні цих дітей довозити до опорних обладнаних шкіл з відповідними кваліфікованими кадрами. Чинять опір в першу чергу адміністрація і вчителі малих шкіл, які, на превеликий жаль, втрачають своє навантаження, свої години. Зрозуміла їх ситуація, коли їм, наприклад, зручніше ходити на роботу за місцем проживання, в свою школу, ніж потім доїжджати, тому що ми намагаємося їх направити в іншу школу. Але діти, їхня якість освіти і їхні життєві шанси не можуть бути заручниками просто бажання зберегти стару неефективну систему”, — сказала вона.

Також вона зазначила, що шкіл досі не вистачає для тих, хто їх потребує. Зараз ведеться інтенсивна робота над збільшенням їх кількості. На 2017 рік з держбюджету на оснащення шкіл виділено 300 млн грн. Також 200 млн грн виділено на закупівлю шкільних автобусів.

Як раніше повідомляв УНН, дитячий фонд ООН пообіцяв забезпечити спортивним інвентарем та обладнанням для дитячих спортивних майданчиків опорні школи Донецької області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77