Л.Гриневич: качество образования не может быть заложником желание сохранить старую систему

"Это сложный процесс, так как не все его понимают и сопротивляются, особенно те школы, где мы, например, понижаем степень. Потому что принцип у нас такой: маленькие дети должны учиться как можно ближе к месту жительства, и, в принципе, обучение в малокомплектной школе этих детей может быть достаточно эффективным. Но если мы говорим о детях постарше, где есть необходимость учиться в кабинетах химии, физики, биологии, где интенсивное изучение иностранных языков, компьютерных технологий: этим в малокомплектной школе обеспечить невозможно. Поэтому мы должны этих детей свозить в опорные оборудованные школы с соответствующими квалифицированными кадрами. Сопротивляются в первую очередь администрация и учителя малых школ, которые, к сожалению, теряют свою нагрузку, свои часы. Понятна их ситуация, когда им, например, удобнее ходить на работу по месту жительства, в свою школу, чем потом добираться, потому что мы стараемся их направить в другую школу. Но дети, их качество образования и их жизненные шансы не могут быть заложниками просто желание сохранить старую неэффективную систему ", - сказала она.

Также она отметила, что школ до сих пор не хватает для тех, кто в них нуждается. Сейчас ведется интенсивная работа над увеличением их количества. На 2017 год из госбюджета на оснащение школ выделено 300 млн грн. Также 200 млн грн выделено на закупку школьных автобусов.

Как ранее сообщал УНН, детский фонд ООН пообещал обеспечить спортивным инвентарем и оборудованием для детских спортивных площадок опорные школы Донецкой области.