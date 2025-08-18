$41.340.11
Ексклюзив
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Китайські вчені знайшли спосіб перетворити стовбурові клітини на дофамін-продукуючі для полегшення депресії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Китайські вчені перетворили людські стовбурові клітини на дофамінові нейрони, що знижують депресивну поведінку у мишей. Це відкриття може стати основою для клітинної терапії нейропсихіатричних розладів.

Китайські вчені знайшли спосіб перетворити людські стовбурові клітини на клітини мозку, які продукують дофамін. Пересадка їх мишам допомогла знизити депресивну поведінку та посилити почуття задоволення, повідомляє The South China Morning Post, пише УНН.

Деталі

Трансплантація модифікованих нейроноподібних клітин мишам з моделлю депресії допомогла зменшити такі симптоми, як тривога та відчуття відчуженості, одночасно посиливши почуття задоволення, пише видання.

Розробка потенційно може бути використана як терапія для лікування нейропсихіатричних розладів шляхом прямого впливу на області мозку, що беруть участь у регуляції настрою, та їх відновлення.

"Це дослідження надає докази концепції, що підтверджують використання клітинної терапії для лікування психічних розладів шляхом цілеспрямованої реконструкції дисфункціональних нейронних ланцюгів", - заявили дослідники в статті, опублікованій в журналі Cell Stem Cell, що рецензується, 11 серпня.

Великий депресивний розлад входить до основних причин глобальної захворюваності, вражаючи сотні мільйонів людей по всьому світу.

Деякі люди страждають від депресії, резистентної до терапії, що супроводжується такими симптомами, як ангедонія, або нездатність отримувати задоволення від раніше приємних занять. Ангедонія може зберігатись навіть після полегшення симптомів розладу настрою.

Плюрипотентні стовбурові клітини людини, здатні диференціюватися у всі типи клітин, використовувалися для отримання дофамінергічних нейронів, включаючи підтип дофамінергічних нейронів A9, хоча, за словами дослідників, ефективне отримання нейронів A10 раніше було "невловимим", пише видання.

Група дослідників з Китайської академії наук при Університеті Фудань та компанії UniXell Biotechnology, що займається клітинною терапією, розробила метод отримання клітин, подібних до A10, шляхом введення в стовбурові клітини людини спеціальної суміші хімічних речовин на певній стадії диференціювання.

Отримані в результаті генної інженерії нейрони мали ті ж молекулярні та електричні властивості, що і нейрони A10.

Коли штучно створені нейрони були пересаджені мишам з моделлю депресії, викликаної впливом хронічного стресу, що виявляє такі симптоми, як смиренність і втрата задоволення, це призвело до "значної поведінки, подібної до поведінки антидепресантів".

Це включало полегшення ангедонії та поведінкового відчаю - стану, при якому тварини припиняють спроби уникнути стресових ситуацій, таких як загроза утоплення, і стають нерухомими.

Дослідники виявили, що трансплантовані нейрони здатні ефективно інтегруватися в нейронні ланцюги, у тому числі отримувати сигнали від навколишніх нейронів, демонструючи свій потенціал для відновлення дофамінових шляхів.

За словами дослідників, специфічність нейрональної клітинної терапії може дати "значну перевагу" в порівнянні з іншими фармацевтичними препаратами, оскільки викликає менше побічних ефектів.

"Це дослідження переконливо підтверджує концепцію терапії на основі нейронів A10 у клінічному лікуванні тяжкої депресії та розширює можливості застосування клітинної терапії при психічних розладах", - заявили вони.

Юлія Шрамко

