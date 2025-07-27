Прорив у лікуванні післяпологової депресії: чи допомагають нові ліки

Нові таблетки для боротьби з післяпологовою депресією допомагають багатьом жінкам повернутися до нормального життя, однак не кожна жінка може приймати цей препарат через побічні ефекти та логістичні труднощі. Про це пише УНН із посиланням на New York Times.

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Через два місяці після народження сина Саманта Кон відчула, що не справляється з материнством. Вона дійшла до спроби суїциду, але вижила після складної операції. Депресія залишалась, і тоді їй запропонували новий препарат "Зурзуве", першу таблетку, створену спеціально для лікування післяпологової депресії.

"Зурзуве" діє швидко - у деяких жінок покращення настає вже за три дні. На четвертий день жінка відчула ясність і полегшення. Але не всім препарат допомагає. У частини жінок ефект був слабкий або короткочасний, деякі припиняли прийом через сильну сонливість.

Лікарі вважають "Зурзуве" перспективним засобом, особливо для важких випадків, але наголошують: препарат підходить не всім. Його дія залежить від індивідуальних факторів, і досі не зрозуміло, кому він допоможе, а кому - ні.

"Зурзуве" коштує понад 15 тисяч доларів і доступний лише у спеціалізованих аптеках. Деякі пацієнтки не можуть отримати його вчасно через затримки з боку страхових компаній. У кількох випадках це призвело до повторної госпіталізації.

Попри труднощі, для багатьох "Зурзуве" став шансом на одужання. Жінки, яким він допоміг, говорять про швидке повернення до нормального життя, материнства і роботи. Але медики продовжують вивчати, як зробити цей засіб ефективнішим і доступнішим для більшої кількості пацієнток.

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