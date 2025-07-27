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Прорыв в лечении послеродовой депрессии: помогают ли новые лекарства

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Новый препарат "Зурзуве" помогает женщинам с послеродовой депрессией, но имеет побочные эффекты и высокую стоимость. Некоторые пациентки сталкиваются с трудностями в получении лекарств из-за логистических проблем и задержек со страховыми компаниями.

Прорыв в лечении послеродовой депрессии: помогают ли новые лекарства

Новые таблетки для борьбы с послеродовой депрессией помогают многим женщинам вернуться к нормальной жизни, однако не каждая женщина может принимать этот препарат из-за побочных эффектов и логистических трудностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Через два месяца после рождения сына Саманта Кон почувствовала, что не справляется с материнством. Она дошла до попытки суицида, но выжила после сложной операции. Депрессия оставалась, и тогда ей предложили новый препарат "Зурзуве", первую таблетку, созданную специально для лечения послеродовой депрессии.

"Зурзуве" действует быстро - у некоторых женщин улучшение наступает уже через три дня. На четвертый день женщина почувствовала ясность и облегчение. Но не всем препарат помогает. У части женщин эффект был слабый или кратковременный, некоторые прекращали прием из-за сильной сонливости.

Врачи считают "Зурзуве" перспективным средством, особенно для тяжелых случаев, но подчеркивают: препарат подходит не всем. Его действие зависит от индивидуальных факторов, и до сих пор не понятно, кому он поможет, а кому - нет.

"Зурзуве" стоит более 15 тысяч долларов и доступен только в специализированных аптеках. Некоторые пациентки не могут получить его вовремя из-за задержек со стороны страховых компаний. В нескольких случаях это привело к повторной госпитализации.

Несмотря на трудности, для многих "Зурзуве" стал шансом на выздоровление. Женщины, которым он помог, говорят о быстром возвращении к нормальной жизни, материнству и работе. Но медики продолжают изучать, как сделать это средство эффективнее и доступнее для большего количества пациенток.

Новая Зеландия разрешила медицинское применение психоделических грибов для лечения депрессии - AFP18.06.2025, 13:47 • 2888 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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