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Новая Зеландия разрешила медицинское применение психоделических грибов для лечения депрессии - AFP

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Власти Новой Зеландии разрешили использование псилоцибина для лечения депрессии, не поддающейся терапии. Назначать препарат смогут только опытные психиатры по строгим правилам.

Новая Зеландия разрешила медицинское применение психоделических грибов для лечения депрессии - AFP

В среду, 18 июня, Новая Зеландия официально одобрила использование псилоцибина - психоделического вещества из так называемых "волшебных грибов" для медицинского лечения депрессии, не поддающейся традиционной терапии. Вице-премьер Дэвид Сеймур подчеркнул, что только опытные психиатры, участвовавшие в клинических исследованиях, будут иметь право назначать этот препарат, соблюдая строгие правила контроля. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В среду Новая Зеландия одобрила медицинское использование псилоцибина, галлюциногенного соединения, которое содержится, в частности, в так называемых "волшебных грибах

- говорится в публикации.

Вице-премьер-министр Дэвид Сеймур заявил, что "правила смягчили, чтобы псилоцибин можно было использовать для лечения определенных видов депрессии".

Псилоцибин остается неутвержденным препаратом, но опытному психиатру было предоставлено право назначать его пациентам с депрессией, устойчивой к лечению

 – сказал Сеймур.

Это чрезвычайно важно для людей с депрессией, которые перепробовали все остальное и все еще страдают. Если врач считает, что псилоцибин может помочь, у него должны быть инструменты, чтобы попробовать

- добавил он.

Отмечается, что будут действовать строгие правила по назначению препарата. Назначать псилоцибин смогут только психиатры, участвовавшие в клинических испытаниях, и они должны строго отчитываться о его использовании и вести детальный учет.

Дополнение

Псилоцибин - это природное психоделическое соединение, содержащееся в некоторых видах грибов, и может вызывать галлюцинации и измененное состояние сознания.

Такие наркотики "для вечеринок", как MDMA и галлюциногенные грибы, все чаще используются в основных медицинских учреждениях, помогая лечить посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию.

Ранее УНН писал, что в 2023 году Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала использование психоделиков для лечения некоторых психических расстройств.

Местные психиатры могут назначать МДМА, то есть "экстази" тем, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства, а также "волшебные" грибы для лечения некоторых видов депрессии.

Алена Уткина

Алена Уткина

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