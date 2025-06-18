Новая Зеландия разрешила медицинское применение психоделических грибов для лечения депрессии - AFP

В среду, 18 июня, Новая Зеландия официально одобрила использование псилоцибина - психоделического вещества из так называемых "волшебных грибов" для медицинского лечения депрессии, не поддающейся традиционной терапии. Вице-премьер Дэвид Сеймур подчеркнул, что только опытные психиатры, участвовавшие в клинических исследованиях, будут иметь право назначать этот препарат, соблюдая строгие правила контроля. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В среду Новая Зеландия одобрила медицинское использование псилоцибина, галлюциногенного соединения, которое содержится, в частности, в так называемых "волшебных грибах - говорится в публикации.

Вице-премьер-министр Дэвид Сеймур заявил, что "правила смягчили, чтобы псилоцибин можно было использовать для лечения определенных видов депрессии".

Псилоцибин остается неутвержденным препаратом, но опытному психиатру было предоставлено право назначать его пациентам с депрессией, устойчивой к лечению – сказал Сеймур.

Это чрезвычайно важно для людей с депрессией, которые перепробовали все остальное и все еще страдают. Если врач считает, что псилоцибин может помочь, у него должны быть инструменты, чтобы попробовать - добавил он.

Отмечается, что будут действовать строгие правила по назначению препарата. Назначать псилоцибин смогут только психиатры, участвовавшие в клинических испытаниях, и они должны строго отчитываться о его использовании и вести детальный учет.

Дополнение

Псилоцибин - это природное психоделическое соединение, содержащееся в некоторых видах грибов, и может вызывать галлюцинации и измененное состояние сознания.

Такие наркотики "для вечеринок", как MDMA и галлюциногенные грибы, все чаще используются в основных медицинских учреждениях, помогая лечить посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию.

Ранее УНН писал, что в 2023 году Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала использование психоделиков для лечения некоторых психических расстройств.

Местные психиатры могут назначать МДМА, то есть "экстази" тем, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства, а также "волшебные" грибы для лечения некоторых видов депрессии.