Новая Зеландия разрешила медицинское применение психоделических грибов для лечения депрессии - AFP
Киев • УНН
Власти Новой Зеландии разрешили использование псилоцибина для лечения депрессии, не поддающейся терапии. Назначать препарат смогут только опытные психиатры по строгим правилам.
В среду, 18 июня, Новая Зеландия официально одобрила использование псилоцибина - психоделического вещества из так называемых "волшебных грибов" для медицинского лечения депрессии, не поддающейся традиционной терапии. Вице-премьер Дэвид Сеймур подчеркнул, что только опытные психиатры, участвовавшие в клинических исследованиях, будут иметь право назначать этот препарат, соблюдая строгие правила контроля. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В среду Новая Зеландия одобрила медицинское использование псилоцибина, галлюциногенного соединения, которое содержится, в частности, в так называемых "волшебных грибах
Вице-премьер-министр Дэвид Сеймур заявил, что "правила смягчили, чтобы псилоцибин можно было использовать для лечения определенных видов депрессии".
Псилоцибин остается неутвержденным препаратом, но опытному психиатру было предоставлено право назначать его пациентам с депрессией, устойчивой к лечению
Это чрезвычайно важно для людей с депрессией, которые перепробовали все остальное и все еще страдают. Если врач считает, что псилоцибин может помочь, у него должны быть инструменты, чтобы попробовать
Отмечается, что будут действовать строгие правила по назначению препарата. Назначать псилоцибин смогут только психиатры, участвовавшие в клинических испытаниях, и они должны строго отчитываться о его использовании и вести детальный учет.
Дополнение
Псилоцибин - это природное психоделическое соединение, содержащееся в некоторых видах грибов, и может вызывать галлюцинации и измененное состояние сознания.
Такие наркотики "для вечеринок", как MDMA и галлюциногенные грибы, все чаще используются в основных медицинских учреждениях, помогая лечить посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию.
Ранее УНН писал, что в 2023 году Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала использование психоделиков для лечения некоторых психических расстройств.
Местные психиатры могут назначать МДМА, то есть "экстази" тем, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства, а также "волшебные" грибы для лечения некоторых видов депрессии.