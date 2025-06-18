Нова Зеландія дозволила медичне застосування психоделічних грибів для лікування депресії - AFP

У середу, 18 червня, Нова Зеландія офіційно схвалила використання псилоцибіну - психоделічної речовини з так званих "чарівних грибів" для медичного лікування депресії, яка не піддається традиційній терапії. Віцепрем'єр Девід Сеймур наголосив, що лише досвідчені психіатри, які брали участь у клінічних дослідженнях, матимуть право призначати цей препарат, дотримуючись суворих правил контролю. Про це пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

У середу Нова Зеландія схвалила медичне використання псилоцибіну, галюциногенної сполуки, яка міститься, зокрема, в так званих "чарівних грибах - йдеться у публікації.

Віцепрем'єр-міністр Девід Сеймур заявив, що "правила пом'якшили, щоб псилоцибін можна було використовувати для лікування певних видів депресії".

Псилоцибін залишається незатвердженим препаратом, але досвідченому психіатру було надано право призначати його пацієнтам з депресією, стійкою до лікування – сказав Сеймур.

Це надзвичайно важливо для людей з депресією, які перепробували все інше і все ще страждають. Якщо лікар вважає, що псилоцибін може допомогти, у нього повинні бути інструменти, щоб спробувати - додав він.

Зазначається, що будуть діяти суворі правила щодо призначення препарату. Призначати псилоцибін зможуть лише психіатри, які брали участь у клінічних випробуваннях, і вони повинні суворо звітувати про його використання та вести детальний облік.

Доповнення

Псилоцибін - це природна психоделічна сполука, що міститься в деяких видах грибів, і може викликати галюцинації та змінений стан свідомості.

Такі наркотики "для вечірок", як MDMA та галюциногенні гриби, все частіше використовуються в основних медичних закладах, допомагаючи лікувати посттравматичний стресовий розлад та депресію.

Раніше УНН писав, що у 2023 році Австралія стала першою країною у світі, яка легалізувала використання психоделіків для лікування деяких психічних розладів.

Місцеві психіатри можуть призначати МДМА, тобто "екстазі" тим, хто страждає від посттравматичного стресового розладу, а також "чарівні" гриби для лікування деяких видів депресії.