Китайские ученые нашли способ превратить стволовые клетки в дофамин-продуцирующие для облегчения депрессии - СМИ

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 23759 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 33270 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 24957 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 45017 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 62181 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 113889 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 146724 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91384 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88559 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68485 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5м/с
42%
749мм
Популярные новости
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 26371 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 29910 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 29539 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры07:20 • 16888 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 16486 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 2054 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 16736 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 23768 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 33299 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 113911 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Ребенок
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожье
Европа
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 41829 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 36173 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 71236 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 59465 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181057 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Шахед-136
Нефть
КАБ-500

Китайские ученые нашли способ превратить стволовые клетки в дофамин-продуцирующие для облегчения депрессии - СМИ

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Китайские ученые превратили человеческие стволовые клетки в дофаминовые нейроны, снижающие депрессивное поведение у мышей. Это открытие может стать основой для клеточной терапии нейропсихиатрических расстройств.

Китайские ученые нашли способ превратить стволовые клетки в дофамин-продуцирующие для облегчения депрессии - СМИ

Китайские ученые нашли способ превратить человеческие стволовые клетки в клетки мозга, продуцирующие дофамин. Пересадка их мышам помогла снизить депрессивное поведение и усилить чувство удовольствия, сообщает The South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

Трансплантация модифицированных нейроноподобных клеток мышам с моделью депрессии помогла уменьшить такие симптомы, как тревога и чувство отчужденности, одновременно усилив чувство удовольствия, пишет издание.

Разработка потенциально может быть использована как терапия для лечения нейропсихиатрических расстройств путем прямого воздействия на области мозга, участвующие в регуляции настроения, и их восстановления.

"Это исследование предоставляет доказательства концепции, подтверждающие использование клеточной терапии для лечения психических расстройств путем целенаправленной реконструкции дисфункциональных нейронных цепей", - заявили исследователи в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Cell Stem Cell 11 августа.

Большое депрессивное расстройство входит в основные причины глобальной заболеваемости, поражая сотни миллионов людей по всему миру.

Некоторые люди страдают от депрессии, резистентной к терапии, сопровождающейся такими симптомами, как ангедония, или неспособность получать удовольствие от ранее приятных занятий. Ангедония может сохраняться даже после облегчения симптомов расстройства настроения.

Плюрипотентные стволовые клетки человека, способные дифференцироваться во все типы клеток, использовались для получения дофаминергических нейронов, включая подтип дофаминергических нейронов A9, хотя, по словам исследователей, эффективное получение нейронов A10 ранее было "неуловимым", пишет издание.

Группа исследователей из Китайской академии наук при Университете Фудань и компании UniXell Biotechnology, занимающейся клеточной терапией, разработала метод получения клеток, подобных A10, путем введения в стволовые клетки человека специальной смеси химических веществ на определенной стадии дифференцировки.

Полученные в результате генной инженерии нейроны имели те же молекулярные и электрические свойства, что и нейроны A10.

Когда искусственно созданные нейроны были пересажены мышам с моделью депрессии, вызванной воздействием хронического стресса, проявляющего такие симптомы, как смирение и потеря удовольствия, это привело к "значительному поведению, подобному поведению антидепрессантов".

Это включало облегчение ангедонии и поведенческого отчаяния - состояния, при котором животные прекращают попытки избежать стрессовых ситуаций, таких как угроза утопления, и становятся неподвижными.

Исследователи обнаружили, что трансплантированные нейроны способны эффективно интегрироваться в нейронные цепи, в том числе получать сигналы от окружающих нейронов, демонстрируя свой потенциал для восстановления дофаминовых путей.

По словам исследователей, специфичность нейрональной клеточной терапии может дать "значительное преимущество" по сравнению с другими фармацевтическими препаратами, поскольку вызывает меньше побочных эффектов.

"Это исследование убедительно подтверждает концепцию терапии на основе нейронов A10 в клиническом лечении тяжелой депрессии и расширяет возможности применения клеточной терапии при психических расстройствах", - заявили они.

Прорыв в лечении послеродовой депрессии: помогают ли новые лекарства27.07.25, 10:56 • 4925 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеТехнологии
Лекарственные средства
Китай