Китайские ученые нашли способ превратить стволовые клетки в дофамин-продуцирующие для облегчения депрессии - СМИ
Киев • УНН
Китайские ученые превратили человеческие стволовые клетки в дофаминовые нейроны, снижающие депрессивное поведение у мышей. Это открытие может стать основой для клеточной терапии нейропсихиатрических расстройств.
Детали
Трансплантация модифицированных нейроноподобных клеток мышам с моделью депрессии помогла уменьшить такие симптомы, как тревога и чувство отчужденности, одновременно усилив чувство удовольствия, пишет издание.
Разработка потенциально может быть использована как терапия для лечения нейропсихиатрических расстройств путем прямого воздействия на области мозга, участвующие в регуляции настроения, и их восстановления.
"Это исследование предоставляет доказательства концепции, подтверждающие использование клеточной терапии для лечения психических расстройств путем целенаправленной реконструкции дисфункциональных нейронных цепей", - заявили исследователи в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Cell Stem Cell 11 августа.
Большое депрессивное расстройство входит в основные причины глобальной заболеваемости, поражая сотни миллионов людей по всему миру.
Некоторые люди страдают от депрессии, резистентной к терапии, сопровождающейся такими симптомами, как ангедония, или неспособность получать удовольствие от ранее приятных занятий. Ангедония может сохраняться даже после облегчения симптомов расстройства настроения.
Плюрипотентные стволовые клетки человека, способные дифференцироваться во все типы клеток, использовались для получения дофаминергических нейронов, включая подтип дофаминергических нейронов A9, хотя, по словам исследователей, эффективное получение нейронов A10 ранее было "неуловимым", пишет издание.
Группа исследователей из Китайской академии наук при Университете Фудань и компании UniXell Biotechnology, занимающейся клеточной терапией, разработала метод получения клеток, подобных A10, путем введения в стволовые клетки человека специальной смеси химических веществ на определенной стадии дифференцировки.
Полученные в результате генной инженерии нейроны имели те же молекулярные и электрические свойства, что и нейроны A10.
Когда искусственно созданные нейроны были пересажены мышам с моделью депрессии, вызванной воздействием хронического стресса, проявляющего такие симптомы, как смирение и потеря удовольствия, это привело к "значительному поведению, подобному поведению антидепрессантов".
Это включало облегчение ангедонии и поведенческого отчаяния - состояния, при котором животные прекращают попытки избежать стрессовых ситуаций, таких как угроза утопления, и становятся неподвижными.
Исследователи обнаружили, что трансплантированные нейроны способны эффективно интегрироваться в нейронные цепи, в том числе получать сигналы от окружающих нейронов, демонстрируя свой потенциал для восстановления дофаминовых путей.
По словам исследователей, специфичность нейрональной клеточной терапии может дать "значительное преимущество" по сравнению с другими фармацевтическими препаратами, поскольку вызывает меньше побочных эффектов.
"Это исследование убедительно подтверждает концепцию терапии на основе нейронов A10 в клиническом лечении тяжелой депрессии и расширяет возможности применения клеточной терапии при психических расстройствах", - заявили они.
