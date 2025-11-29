Кирило Буданов та Василь Малюк стали б найкращими перемовниками від України - Дмитро Ярош

$42.190.00
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 8088 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 20326 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
28 листопада, 20:59 • 32107 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 33288 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37094 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51419 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29627 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22341 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 47956 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідки
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51416 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 51548 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Бровари
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Кирило Буданов та Василь Малюк стали б найкращими перемовниками від України - Дмитро Ярош

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Начальника ГУР Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників від України у контексті майбутніх мирних переговорів.

Кирило Буданов та Василь Малюк стали б найкращими перемовниками від України - Дмитро Ярош

Начальника ГУР Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників від України у контексті майбутніх мирних переговорів. Таку думку висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош на власній сторінці у Facebook.

"Вважаю, що найкращими перемовниками від України можуть бути генерал-лейтенант Василь Малюк та генерал-лейтенант Кирило Буданов", - написав Ярош, додавши, що ці двоє бойових генералів неодноразово доводили свою здатність діяти в інтересах національної безпеки держави.

Зазначимо, що і Буданов, і Малюк користуються беззаперечним авторитетом та довірою серед українців, яку неодноразово виправдовували своїм бойовим досвідом та здатністю приймати важкі рішення в найскладніших ситуаціях.

Лілія Подоляк

Політика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України
Кирило Буданов