Кирилл Буданов и Василий Малюк стали бы лучшими переговорщиками от Украины - Дмитрий Ярош

Начальника ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка назвали лучшими среди возможных переговорщиков от Украины в контексте будущих мирных переговоров. Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош на собственной странице в Facebook.

"Считаю, что лучшими переговорщиками от Украины могут быть генерал-лейтенант Василий Малюк и генерал-лейтенант Кирилл Буданов", - написал Ярош, добавив, что эти двое боевых генералов неоднократно доказывали свою способность действовать в интересах национальной безопасности государства.

Отметим, что и Буданов, и Малюк пользуются бесспорным авторитетом и доверием среди украинцев, которое неоднократно оправдывали своим боевым опытом и способностью принимать трудные решения в самых сложных ситуациях.