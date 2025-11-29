Кирилл Буданов и Василий Малюк стали бы лучшими переговорщиками от Украины - Дмитрий Ярош

$42.190.00
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 8560 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 20515 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 32310 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 33440 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 37185 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51578 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29647 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22355 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 48047 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist29 ноября, 01:02 • 7232 просмотра
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ29 ноября, 01:37 • 14242 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto29 ноября, 03:02 • 17032 просмотра
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К05:03 • 6062 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко05:30 • 13975 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51578 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 39581 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 48047 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 46323 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 51644 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 30177 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 48040 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 67837 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 99839 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 114500 просмотра
Кирилл Буданов и Василий Малюк стали бы лучшими переговорщиками от Украины - Дмитрий Ярош

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Начальника ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка назвали лучшими среди возможных переговорщиков от Украины в контексте будущих мирных переговоров.

Кирилл Буданов и Василий Малюк стали бы лучшими переговорщиками от Украины - Дмитрий Ярош

Начальника ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка назвали лучшими среди возможных переговорщиков от Украины в контексте будущих мирных переговоров. Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош на собственной странице в Facebook.

"Считаю, что лучшими переговорщиками от Украины могут быть генерал-лейтенант Василий Малюк и генерал-лейтенант Кирилл Буданов", - написал Ярош, добавив, что эти двое боевых генералов неоднократно доказывали свою способность действовать в интересах национальной безопасности государства.

Отметим, что и Буданов, и Малюк пользуются бесспорным авторитетом и доверием среди украинцев, которое неоднократно оправдывали своим боевым опытом и способностью принимать трудные решения в самых сложных ситуациях.

Лилия Подоляк

Политика
Социальная сеть
Война в Украине
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Кирилл Буданов