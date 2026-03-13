Київських школярів продовжує годувати скандальна литовська компанія - ЗМІ.

Литовська компанія "Понтем.УА", яка раніше неодноразово фігурувала в скандалах щодо шкільного харчування в Києві сумарно виграла тендерів майже на 2 мільярди гривень, повідомляють "Українські новини".

За весь період участі компанія виграла 405 тендерів на шкільне харчування. З 393 тендери на загальну суму 1 304 576 120 гривень виграно за процедурою неконкурентних лотів. Це відбувається тоді, коли інших учасників немає зовсім, або їх було дискваліфіковано на етапі реєстрації на тендер чи навіть вже під час торгів.

При цьому, за результатами звітності 2025 року, в структурі доходу "Понтем.УА" 100% становлять доходи від державних замовлень. Найбільшими замовниками є управління освіти Дарницької та Дніпровської РДА. Ці управління освіти на стартовому етапі тендеру часто відхиляють пропозиції українських підприємств, надаючи перевагу литовцям.

Раніше "Понтем.УА" фігурувала у гучному скандалі, коли у 332-й школі на Осокорках та в гімназії Київська Русь учні другої зміни тоді знаходили у себе в порціях частину страв, які не доїли учні першої зміни. Тоді батьки виступили з ініціативою змінити постачальника та вибрати компанію, яка б надавала послуги вищої якості. Але їх проігнорували і на рівні районної влади, і навіть на рівні заступника голови КМДА. Тодішній заступник Валентин Мондрієвський пообіцяв розібратися з несумлінним постачальником, але далі за обіцянки справа не дійшла.