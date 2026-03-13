Киевских школьников продолжает кормить скандальная литовская компания - СМИ.

Литовская компания "Понтем.УА", которая ранее неоднократно фигурировала в скандалах, связанных со школьным питанием в Киеве, суммарно выиграла тендеров почти на 2 миллиарда гривен, сообщают "Украинские новости".

За весь период участия компания выиграла 405 тендеров на школьное питание. Из них 393 тендера на общую сумму 1 304 576 120 гривен выиграны по процедуре неконкурентных лотов. Это происходит тогда, когда других участников нет совсем, или они были дисквалифицированы на этапе регистрации на тендер или даже уже во время торгов.

При этом, по результатам отчетности 2025 года, в структуре дохода "Понтем.УА" 100% составляют доходы от государственных заказов. Крупнейшими заказчиками являются управления образования Дарницкой и Днепровской РГА. Эти управления образования на стартовом этапе тендера часто отклоняют предложения украинских предприятий, отдавая предпочтение литовцам.

Ранее "Понтем.УА" фигурировала в громком скандале, когда в 332-й школе на Осокорках и в гимназии Киевская Русь ученики второй смены тогда находили у себя в порциях часть блюд, которые не доели ученики первой смены. Тогда родители выступили с инициативой сменить поставщика и выбрать компанию, которая бы предоставляла услуги более высокого качества. Но их проигнорировали и на уровне районной власти, и даже на уровне заместителя председателя КГГА. Тогдашний заместитель Валентин Мондриевский пообещал разобраться с недобросовестным поставщиком, но дальше обещаний дело не дошло.