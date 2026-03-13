Киевских школьников продолжает кормить скандальная литовская компания - СМИ.

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 12357 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 14519 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 32830 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 63300 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 58665 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88002 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42698 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27740 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21134 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23959 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 14569 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31313 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27075 просмотра
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19 • 12039 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 7688 просмотра
публикации
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 12361 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27567 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31733 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88006 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 50323 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Франция
Иран
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 8278 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27568 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 26794 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 26498 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 24658 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Отопление
9К720 Искандер

Киевских школьников продолжает кормить скандальная литовская компания - СМИ

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Киевских школьников продолжает кормить скандальная литовская компания - СМИ.

Киевских школьников продолжает кормить скандальная литовская компания - СМИ

Литовская компания "Понтем.УА", которая ранее неоднократно фигурировала в скандалах, связанных со школьным питанием в Киеве, суммарно выиграла тендеров почти на 2 миллиарда гривен, сообщают "Украинские новости".

За весь период участия компания выиграла 405 тендеров на школьное питание. Из них 393 тендера на общую сумму 1 304 576 120 гривен выиграны по процедуре неконкурентных лотов. Это происходит тогда, когда других участников нет совсем, или они были дисквалифицированы на этапе регистрации на тендер или даже уже во время торгов.

При этом, по результатам отчетности 2025 года, в структуре дохода "Понтем.УА" 100% составляют доходы от государственных заказов. Крупнейшими заказчиками являются управления образования Дарницкой и Днепровской РГА. Эти управления образования на стартовом этапе тендера часто отклоняют предложения украинских предприятий, отдавая предпочтение литовцам.

Ранее "Понтем.УА" фигурировала в громком скандале, когда в 332-й школе на Осокорках и в гимназии Киевская Русь ученики второй смены тогда находили у себя в порциях часть блюд, которые не доели ученики первой смены. Тогда родители выступили с инициативой сменить поставщика и выбрать компанию, которая бы предоставляла услуги более высокого качества. Но их проигнорировали и на уровне районной власти, и даже на уровне заместителя председателя КГГА. Тогдашний заместитель Валентин Мондриевский пообещал разобраться с недобросовестным поставщиком, но дальше обещаний дело не дошло.

Лилия Подоляк

Общество
Государственный бюджет
Днепровский район (Днепропетровская область)
Киевская городская государственная администрация
Киев