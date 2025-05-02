Киянину загрожує 8 років за фейкове мінування школи: деталі інциденту

Столичні правоохоронці затримали чоловіка і повідомили йому про підозру у фейковому мінуванні навчального закладу. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Києві, передає УНН.

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Нещодавно до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування школи. На іншому кінці дроті чоловік швидко сказав небезпеку, але не назвав ні номеру закладу, ні місцезнаходження, після чого вимкнув телефон.

Попри те, що дане повідомлення не містило конкретики, правоохоронці зареєстрували заяву і почали перевірку.

Під час оперативно-слідчих заходів поліцейські з’ясували, що дзвінок здійснив 41-річний житель Києва. Його затримали, під час спілкування чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії.

Після зібрання доказової бази, слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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