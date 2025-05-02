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Киевлянину грозит 8 лет за фейковое минирование школы: детали инцидента

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В Киеве задержали 41-летнего мужчину за анонимное сообщение о минировании школы. Он не смог объяснить мотивы, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Киевлянину грозит 8 лет за фейковое минирование школы: детали инцидента

Столичные правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в фейковом минировании учебного заведения. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

Недавно в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании школы. На другом конце провода мужчина быстро сказал об опасности, но не назвал ни номера заведения, ни местонахождение, после чего выключил телефон.

Несмотря на то, что данное сообщение не содержало конкретики, правоохранители зарегистрировали заявление и начали проверку.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские выяснили, что звонок совершил 41-летний житель Киева. Его задержали, во время общения мужчина не смог адекватно объяснить свои действия.

После сбора доказательной базы, следователи сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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