Квитків на Євробачення продали вже на понад 36 млн грн

“Старт продажу квитків відбувся 14 лютого і станом на 3 квітня продано 26 919 квитків. Загальна сума від продажу склала більше 36 млн грн”, — повідомив М.Білоус.

Нагадаємо, на “Євробачення”, яке проходитиме в Києві у травні 2017 року, готуються приїхати конкурсанти із 43 країн. півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня.

Фінал “Євробачення-2017” — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.

Як повідомляв УНН, 3 квітня В.Гройсман доручив вирішити питання продажу квитків на Євробачення.