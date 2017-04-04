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Квитків на Євробачення продали вже на понад 36 млн грн

Квитків на Євробачення продали вже на понад 36 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станом на 3 квітня продано 26 919 квитків, загальна сума від продажу склала більше 36 млн грн. Про це під час засідання колегії Держкомтелерадіо повідомив заступник голови комітету Микола Білоус, передає УНН.

“Старт продажу квитків відбувся 14 лютого і станом на 3 квітня продано 26 919 квитків. Загальна сума від продажу склала більше 36 млн грн”, — повідомив М.Білоус.

Нагадаємо, на “Євробачення”, яке проходитиме в Києві у травні 2017 року, готуються приїхати конкурсанти із 43 країн. півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня.

Фінал “Євробачення-2017” — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.

Як повідомляв УНН, 3 квітня В.Гройсман доручив вирішити питання продажу квитків на Євробачення.

Українські Національні Новини

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