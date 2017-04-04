Билетов на Евровидение продали уже на более чем 36 млн грн

"Старт продаж билетов состоялся 14 февраля и по состоянию на 3 апреля продано 26 919 билетов. Общая сумма от продажи составила более 36 млн грн", - сообщил Н.Билоус.

Напомним, на "Евровидение", которое пройдет в Киеве в мае 2017 года, готовятся приехать конкурсанты из 43 стран. полуфиналы 62-го песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая.

Финал "Евровидения-2017" - 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.

Как сообщал УНН, 3 апреля В.Гройсман поручил решить вопрос продажи билетов на Евровидение.