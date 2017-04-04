Билетов на Евровидение продали уже на более чем 36 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По состоянию на 3 апреля продано 26 919 билетов, общая сумма от продажи составила более 36 млн грн. Об этом во время заседания коллегии Госкомтелерадио сообщил заместитель председателя комитета Николай Билоус, передает УНН.
"Старт продаж билетов состоялся 14 февраля и по состоянию на 3 апреля продано 26 919 билетов. Общая сумма от продажи составила более 36 млн грн", - сообщил Н.Билоус.
Напомним, на "Евровидение", которое пройдет в Киеве в мае 2017 года, готовятся приехать конкурсанты из 43 стран. полуфиналы 62-го песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая.
Финал "Евровидения-2017" - 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.
Как сообщал УНН, 3 апреля В.Гройсман поручил решить вопрос продажи билетов на Евровидение.