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Квітень у Києві став третім найтеплішим за останні 144 роки

Квітень у Києві став третім найтеплішим за останні 144 роки

Київ • УНН

 • 27802 перегляди

Київ пережив третій найтепліший квітень за останні 144 роки: середня температура повітря становила 12,8°C, що на 2,8°C вище кліматичної норми, а опадів випало 78 мм, або 186% місячної норми.

Цьогорічний квітень у Києві став третім найтеплішим за останні 144 роки: середня температура повітря була на 2,8°C вище кліматичної норми, зафіксовано 13 температурних рекордів, повідомили у середу у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, підбиваючи погодні підсумки теплого та вологого квітня у столиці, пише УНН.

Деталі

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря квітня у Києві становила 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

"Він став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки", - вказали у відомстві.

Найхолодніше, як повідомляється, було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С, а найтепліше – 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9°, встановивши таким чином температурний рекорд.

"У Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів", - зазначили в обсерваторії.

Опадів на проспекті Науки, як вказано, випало 78 мм або майже дві місячні норми – 186%.

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Юлія Шрамко

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