Нынешний апрель в Киеве стал третьим самым теплым за последние 144 года: средняя температура воздуха была на 2,8°C выше климатической нормы, зафиксировано 13 температурных рекордов, сообщили в среду в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, подводя погодные итоги теплого и влажного апреля в столице, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8°С, что выше климатической нормы на 2,8°С.

"Он стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года", - указали в ведомстве.

Холоднее всего, как сообщается, было 20 апреля, когда минимальная температура снизилась под утро до -0,2°С, а теплее всего - 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +26,9°, установив таким образом температурный рекорд.

"В Киеве с 1 по 11 апреля было зафиксировано 13 температурных рекордов", - отметили в обсерватории.

Осадков на проспекте Науки, как указано, выпало 78 мм или почти две месячные нормы - 186%.

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