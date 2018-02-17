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Курц: криза в Україні далека від вирішення

Курц: криза в Україні далека від вирішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Криза в Україні все ще знаходиться далеко від вирішення. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц під час панелі на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

"За минулі декади військові загрози, тероризм існували, проте були так далеко, проте зараз молоде покоління європейців має зрозуміти, що безпека не приходить просто так. Наприклад, криза в Україні все ще знаходиться далеко від вирішення," - заявив Курц.

На середньому сході, за словами Курца, арабська весна, міграційні напливи також стають загрозою дестабілізації Європи.

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"Зросли не лише виклики навколо нас. Коли я згадую про часи, коли я був міністром закордонних справ, моє враження, що всередині Європейського Союзу зросли (виклики - ред.). Іноді, здається, ми звертаємо в неправильному напрямі. Для того, щоб захистити європейський мир, ми перемістили кордони багато років тому.

Проте без надійного захисту зовнішніх кордонів, внутрішні кордони також мають бути під захистом. Ми повинні бути тими, хто вирішує, кому можна входити. Ми повинні захищати наші зовнішні кордони," - додав він.

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