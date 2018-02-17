Курц: кризис в Украине далек от решения

"За прошедшие декады военные угрозы, терроризм существовали, однако были так далеко, однако сейчас молодое поколение европейцев должно понять, что безопасность не приходит просто так. Например, кризис в Украине все еще находится далеко от решения", - заявил Курц.

На среднем востоке, по словам Курца, арабская весна, миграционные наплывы также становятся угрозой дестабилизации Европы.

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"Выросли не только вызовы вокруг нас. Когда я вспоминаю о временах, когда я был министром иностранных дел, мое впечатление, что внутри Европейского Союза выросли (вызовы - ред.). Иногда, кажется, мы действуем в неправильном направлении. Для того, чтобы защитить европейский мир, мы переместили границы много лет назад.

Однако без надежной защиты внешних границ, внутренние границы также должны быть под защитой. Мы должны быть теми, кто решает, кому можно входить. Мы должны защищать наши внешние границы", - добавил он.